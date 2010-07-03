На Шри-Ланке заявили о принятии мер для безопасности туристов

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На Шри-Ланке приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности гостей острова. Об этом заявили в Управлении по развитию туризма страны 24 апреля.

"Турсектор Шри-Ланки хотел бы заверить весь мир в том, что страна открыта для туристического бизнеса и что все возможные меры приняты для безопасности туристов", – говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

Как пояснили сотрудники управления, после серии взрывов, которые произошли на Шри-Ланке 21 апреля, ведомство разместило своих специалистов в отелях, больницах, и аэропортах. Они готовы оказать любую поддержку и помощь туристам, включая трансферы, бронирование авиабилетов, поиск пропавших родственников по дипломатическим каналам. Кроме того, на острове заработала круглосуточная горячая линия.

Туризм является одним из основных источников дохода Шри-Ланки. В год остров посещает около 2,5 миллиона человек.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия терактов. Взрывы прогремели в храмах и отелях, в зоопарке и в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число жертв возросло до 359 человек. Сотни человек получили ранения.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России и других странах террористическая группировка "Исламское государство". На Шри-Ланке задержаны более 60 подозреваемых.

МИД страны опубликовал список иностранцев, погибших во время серии взрывов. Большинство из них оказались гражданами Великобритании. После терактов зарубежные туристы начали массово покидать остров.

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Шри-Ланки, пока ситуация не нормализуется. Как пояснили в Роспотребнадзоре, туристы смогут без штрафов вернуть деньги при отказе от туров на остров.