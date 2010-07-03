Шойгу прокомментировал теракты на Шри-Ланке

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Серия взрывов, произошедшая на Шри-Ланке, показала необходимость объединить усилия государств в контроле за передвижением террористов. Такое мнение высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Недавние террористические акты в Шри-Ланке подтвердили давно назревшую необходимость объединить усилия по контролю за перемещением террористов и ликвидацией источников их финансирования", – цитирует ТАСС министра, который выступил на VIII Московской конференции по международной безопасности.

Кроме того, Шойгу выразил соболезнования родным и близким, пострадавшим в результате ЧП.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Три из них случились в католических церквях во время пасхальных богослужений, другие – в отелях. Число погибших достигло 359 человек. Среди жертв десятки иностранцев. Травмы получили более 520 человек.

Правоохранители в ходе расследования задержали более 60 человек. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство". Власти возлагают ответственность за взрывы на две местные исламистские группировки. В полиции уверены, что операция имела хорошую финансовую поддержку – использовалось дорогое и очень мощное взрывчатое вещество.

Гражданам России посоветовали воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги. Туристам рекомендовали перед поездкой узнать телефонные номера, которые могут пригодиться, а также соблюдать все действующие рекомендации местных и российских властей.