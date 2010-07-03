Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

В городе Калмунай на Шри-Ланке 26 апреля прогремели три взрыва. Об этом сообщает местный портал News First со ссылкой на представителя армии страны.
Отмечается, что в районе взрывов силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию.
Ранее службы безопасности Шри-Ланки задержали шестерых подозреваемых в причастности к недавней серии взрывов. При этом все задержанные выдавали себя за бизнесменов. Вскоре им официально предъявят обвинение.
21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Взрывы прогремели в храмах, отелях, в зоопарке и жилом комплексе в пригороде Коломбо. Пострадали более 500 человек. Жертвами стали 359 человек, включая 40 иностранцев.
Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
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