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09:01

Крупнейший аэропорт на Шри-Ланке приостанавливал работу

происшествия за рубежом

09:01

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Фото: ТАСС/M.A. PUSHPA KUMARA/EPA

Крупнейший на Шри-Ланке международный аэропорт Бандаранаике временно приостанавливал работу. Дорогу напротив здания аэропорта перекрывали из-за обнаружения подозрительного автомобиля, сообщает портал News 1st. К настоящему времени работа авиаузла восстанавливается, открываются и трассы, ведущие в аэропорт.

Утром 25 апреля на западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв. ЧП случилось в районе города Пугода – в 40 километрах к востоку от Коломбо. Информация о пострадавших пока не поступала.

Крупнейшая в истории страны серия терактов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. Погибли 359 человек, пострадали более 500. В атаках участвовали девять смертников – местных жителей.

К настоящему моменту задержаны более 60 человек. В стране ввели повышенные меры безопасности.

Гражданам России посоветовали воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги.

происшествия за рубежом

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