Новый взрыв прогремел на западе Шри-Ланки

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Новый взрыв прогремел утром 25 апреля на западе Шри-Ланки, сообщает ТАСС со ссылкой на ланкийские СМИ.

ЧП случилось в районе города Пугода – в 40 километрах к востоку от Коломбо. Информация о пострадавших пока не поступала.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля. Шесть взрывов прогремели в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, а восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Одну бомбу обезвредили недалеко от аэропорта Бандаранаике. А на автостанции Bastian Mawatha в окрестностях Коломбо обнаружили 87 детонаторов.

В понедельник, 22 апреля, произошел еще один взрыв. Устройство сработало в Коломбо недалеко от церкви. ЧП произошло, когда саперы пытались обезвредить бомбу в грузовике.

24 апреля власти Шри-Ланки заявили, что полиция осуществила контролируемый взрыв устройства, которое было прикреплено к мотоциклу, оставленному около кинотеатра "Савой" в городе Коломбо.

Кроме того, по данным СМИ, сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов в районе Катана. Взрывное устройство находилась в рюкзаке.

По последним данным, число жертв возросло до 359 человек. Сотни человек получили ранения.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России и других странах террористическая группировка "Исламское государство". На Шри-Ланке задержаны более 60 подозреваемых.

МИД страны опубликовал список иностранцев, погибших во время серии взрывов. Большинство из них оказались гражданами Великобритании. После терактов зарубежные туристы начали массово покидать остров.

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Шри-Ланки, пока ситуация не нормализуется. Как пояснили в Роспотребнадзоре, туристы смогут без штрафов вернуть деньги при отказе от туров на остров.