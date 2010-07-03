Задержаны главные подозреваемые в терактах на Шри-Ланке

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На Шри-Ланке полиция задержала двух главных подозреваемых, которых разыскивали в связи с терактами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ланкийские новостные издания.

Подозреваемыми являются Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак.

Накануне сообщалось, что по меньшей мере 15 человек, в том числе шестеро детей, погибли во время перестрелки между полицией Шри-Ланки и предполагаемыми боевиками, сообщает Reuters. По предварительной информации, среди погибших – трое подозреваемых в терроризме.

Инцидент произошел в вечернее время 26 апреля в городе Сейнтамаруту на востоке острова. Операция проводилась против членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. Шесть взрывов прогремели в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, а восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Одну бомбу обезвредили недалеко от аэропорта Бандаранаике. А на автостанции Bastian Mawatha в окрестностях Коломбо обнаружили 87 детонаторов.

МИД Шри-Ланки опубликовал список иностранных граждан, погибших во время серии взрывов в стране. Как сообщается на сайте ведомства, большинство погибших – граждане Соединенного Королевства. Среди жертв терактов также оказалась выходцы из Китая, Франции, Португалии, Индии, Бангладеш, Японии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Испании, Турции, Австралии и США.

В управлении по развитию туризма Шри-Ланки сообщили, что после серии терактов туристы в массовом порядке покидают страну. Как уточнил глава управления, речь идет о тысячах отдыхающих.

