Названы лидеры среди регионов по жалобам на вербовщиков ИГ

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В Общественной палате назвали лидеров среди регионов по обращениям на горячую линию по противодействию вербовщикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает RT, с 1 августа 2015 года на линию поступило более 180 обращений из 42 регионов России.

Чаще всего сообщения приходят из Москвы (42 обращения), Московской области (18), Санкт-Петербурга (11), Крыма (9), Саратовской области (7) и Иркутской области (6). Граждане сообщают о пропаже людей, попытках вербовки и пропаганде экстремизма в интернете.

Отмечается, что угроза ИГ актуальна не только для регионов России с преимущественно мусульманским населением – наиболее активны вербовщики в субъектах с большим числом проживающих.

Как рассказали в общественной палате, было обращение из Адыгейска, откуда в Сирию уехали около десяти семей. Оказалось, что их вербовал имам. Часть вывезенных детей удается вернуть, однако с ними должна вестись психологическая работа, так как в ИГ после 12 лет дети уже участвуют в террористических актах.

Еще один случай – вербовка на работе. Например, в Московской области работник завода принял ислам и убеждал коллег, что нужно ехать в Сирию, а охранник в кафе вербовал официанток, добавили общественники.

Чаще всего влиянию поддаются молодые люди. По данным Общественной палаты, средний возраст жертвы вербовщиков – 23 года.