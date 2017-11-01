Названы лидеры среди регионов по жалобам на вербовщиков ИГ

01 ноября 2017, 16:01
Фото: ТАСС/Zuma/Dabiq
В Общественной палате назвали лидеров среди регионов по обращениям на горячую линию по противодействию вербовщикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
Как сообщает RT, с 1 августа 2015 года на линию поступило более 180 обращений из 42 регионов России.
Чаще всего сообщения приходят из Москвы (42 обращения), Московской области (18), Санкт-Петербурга (11), Крыма (9), Саратовской области (7) и Иркутской области (6). Граждане сообщают о пропаже людей, попытках вербовки и пропаганде экстремизма в интернете.
Отмечается, что угроза ИГ актуальна не только для регионов России с преимущественно мусульманским населением – наиболее активны вербовщики в субъектах с большим числом проживающих.
Как рассказали в общественной палате, было обращение из Адыгейска, откуда в Сирию уехали около десяти семей. Оказалось, что их вербовал имам. Часть вывезенных детей удается вернуть, однако с ними должна вестись психологическая работа, так как в ИГ после 12 лет дети уже участвуют в террористических актах.
Еще один случай – вербовка на работе. Например, в Московской области работник завода принял ислам и убеждал коллег, что нужно ехать в Сирию, а охранник в кафе вербовал официанток, добавили общественники.
Чаще всего влиянию поддаются молодые люди. По данным Общественной палаты, средний возраст жертвы вербовщиков – 23 года.
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