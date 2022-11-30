В Совфеде связали отсутствие закона о ЧВК с низким общественным запросом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России до сих пор не принят закон о частных военных компаниях, поскольку на него нет общественного запроса, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Об этом сообщает РБК.

"Я не вижу необходимости в принятии закона о деятельности частных военных компаний. Для того чтобы принимать какой-либо закон, нужен общественный запрос. Он сейчас есть, граждан волнует эта тема? Нет. Есть ли какие-то законодательные инициативы на этот счет? Я их не видел", – сказал сенатор.

По словам Клишаса, обязательным основанием для разработки и принятия того или иного закона является соответствующий общественный запрос, либо наличие нерешенной правовой коллизии. Он отметил, что если какая-то сфера общественных отношений работает без государственного вмешательства, то она не требует урегулирования.

26 сентября бизнесмен и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин признался, что создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК "Вагнер", 1 мая 2014 года. По его словам, раньше он ездил на полигоны, чтобы набрать группу, которая "поедет и защитит русских", однако понял, что половина среди них – мошенники. После этого он якобы нашел специалистов, которые ему помогли.

Позднее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили уточнить статус этой компании и самого предпринимателя, однако представитель Кремля отказался от комментариев.

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