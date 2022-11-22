Собянин принял участие в заседании совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин принял участие в заседании Координационного совета по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил России и других воинских формирований. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, что лишь часть необходимой продукции носит закрытый характер. По его словам, такие товары выпускают на специализированных предприятиях.

Вместе с тем Мишустин добавил, что с остальными потребностями могут помочь и частные компании.

"Для этого надо довести до них технические условия и конструкторскую документацию. Их инициатива – а многие действительно готовы помогать – будет способствовать насыщению спроса нужными элементами в самых разных областях – по обмундированию, средствам индивидуальной защиты, другой продукции", – подчеркнул Мишустин.

Кроме того, был составлен перечень федеральных ведомств, способных проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков. Это позволит ускорить процесс закупки товаров и ремонта техники.

На заседании обсудили дополнительные социальные меры и гарантии для военных пенсионеров, которые намерены вернуться в ВС РФ.

Ранее Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. По документу в следующем году доходы города составят почти 3,747 триллиона рублей, а расходы будут на уровне 4,183 триллиона рублей. В 2024 году эти показатели составят 4,047 и 4,266 триллиона рублей соответственно.



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