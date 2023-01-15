15 января, 22:23Политика
В Минфине Белоруссии заявили, что Минск и Москва должны создать общий налоговый орган
Фото: depositphotos/ligora
Белорусская сторона заявила о необходимости создания детального алгоритма деятельности совместного коллегиального налогового комитета Белоруссии и России, чтобы он смог начать работать в 2023 году. Об этом рассказал министр финансов республики Юрий Селиверстов.
"Это то, что стало предметом дискуссии у главы государства (президента Белоруссии Александра Лукашенко. – Прим. ред.), – создание в этом году совместного наднационального коллегиального налогового комитета. Детальный алгоритм этой работы еще надо зафиксировать и прописать", – заявил он в интервью телеканалу "Беларусь-1" .
Кроме того, Селиверстов поделился, что Минск хочет договориться с российской стороной о рефинансировании своего внешнего госдолга. По словам политика, это необходимо в связи трудностями выхода на западный рынок из-за санкционного давления.
Ранее стало известно, что долг Белоруссии перед РФ составляет 8,5 миллиарда долларов. Данный показатель увеличился на 1,9% за 2021 год.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!