Встреча Путина и Лукашенко состоится в Ново-Огареве 17 февраля – Песков

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в пятницу, 17 февраля, должна состояться встреча Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, подготовка к ней ведется.

"Она будет проходить в Ново-Огареве, это будет обстоятельная беседа. Начало этой беседы камеры смогут снять, какой-то первый обмен фразами традиционно будет доступен", – уточнил Песков.

Ранее лидеры России и Белоруссии провели телефонный разговор. В ходе беседы главы двух государств обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности.

Путин и Лукашенко также договорились об очной встрече чтобы проконтролировать, как российское и белорусское правительства исполняют поручения президентов. Уточнялось, что речь на ней должна пойти об импортозамещении и антисанкционном взаимодействии.



Москва и Минск продолжат работать над обеспечением безопасности двух стран – Путин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!