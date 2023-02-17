Песков заявил, что Вашингтон вряд ли поддержит инициативу Лукашенко о переговорах РФ и США

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон вряд ли поддержит инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении переговоров между лидером России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байдена в Минске.

"Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует", – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что именно в связи с заявлением Белого дома Вашингтон не станет откликаться на предложение Лукашенко.

Ранее ТАСС сообщал, что Лукашенко готов принять в Минске Путина и Байдена для решения всех проблем.

Накануне белорусский лидер заявил о готовности воевать вместе с Россией в случае агрессии против Белоруссии.

Лукашенко добавил, что при агрессии в сторону Белоруссии будет жесткий ответ. Однако глава государства подчеркнул, что белорусы – мирные люди и не хотят войны.



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