Губернатор Флориды вышел из президентской гонки в США

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Губернатор Флориды и республиканец Рон Десантис заявил, что выходит из предвыборной гонки за участие в выборах президента США в ноябре 2024 года. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе", – сказал он.

Вместе с тем Десантис поддержал бывшего американского лидера Дональда Трамп.

Ранее из президентской гонки вышел предприниматель Вивек Рамасвами. Он подчеркнул, что также будет поддерживать кандидатуру Трампа.

В ходе предварительных выборов кандидата в президенты США от республиканцев в штате Айова Рамасвами смог набрать лишь 7,8% голосов, в то время как Трамп заручился большинством – 52% голосов.

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