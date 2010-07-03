Подозреваемого в заказном убийстве российского бизнесмена экстрадировали из Польши

Фото: МВД РФ

Украинца Александра Ковалева экстрадировали из Польши в Москву по обвинению в заказном убийстве российского предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

"В Москву экстрадирован гражданин Республики Украины Александр Ковалев, обвиняемый в совершении резонансного заказного убийства предпринимателя в феврале 2018 года в городе Рязани",– заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Следствие выяснило, что предполагаемый убийца приехал в Россию из украинского Харькова. Мужчина снял квартиру в Рязани недалеко от дома, где жил бизнесмен.

Ковалев изучил привычки и распорядок дня россиянина и напал на него, когда тот выходил из автомобиля возле своего подъезда, в феврале 2018 года. Злоумышленник нанес бизнесмену несколько ударов ножом, от полученных травм мужчина скончался.

Обвиняемого объявили в розыск по каналам Интерпола, харьковчанина задержали на территории Польши. 25 октября его доставили в Москву.

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