В Великобритании арестовали еще двух подозреваемых по делу о гибели 39 человек

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Британская полиция арестовала еще двух подозреваемых по делу о гибели 39 человек, тела которых обнаружили в прицепе грузовика в промышленном районе графства Эссекс, сообщает телеканал Sky News.

Арестованы 38-летний мужчина и 39-летняя женщина – выходцы из города Уоррингтон. Их подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве.

Всего по этому делу взяты под стражу три человека. Ранее был арестован 25-летний водитель грузовика.

По данным следствия, трейлер отправился на пароме из бельгийского Зебрюгге в британский порт Пурфлит. Грузовик Scania был зарегистрирован в болгарском портовом городе Варна и принадлежал гражданину Ирландии.

В Болгарии заявили, что не имеют никакой связи с грузовиком, помимо его регистрации в стране, и что автомобиль не въезжал в страну с 2017 года.

Установлено, что погибшие были гражданами КНР. Причиной их смерти могло стать переохлаждение.Температура внутри прицепа, где нашли тела, составляла -25 градусов. Сейчас устанавливаются личности погибших.