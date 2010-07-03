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Происшествия

15:48

Обнаруженные в грузовике 39 погибших оказались гражданами Китая

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/PA Wire/Aaron Chown

Все 39 человек, тела которых были обнаружены накануне в прицепе грузовика в британском графстве Эссекс, были гражданами Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление консульского департамента МИД КНР.

По предварительным данным, причиной смерти 38 взрослых и одного подростка могло стать переохлаждение. Температура внутри прицепа, в котором были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию. Сейчас устанавливаются личности погибших.

Полиция выяснила, что грузовик был зарегистрирован в Болгарии в 2017 году, однако уже на следующий день машина покинула страну и больше не возвращалась. В МИД Болгарии отметили, что регистрация на территории этой страны является популярной практикой в ЕС. В Великобританию грузовик приехал из Бельгии.

В настоящее время водитель фуры арестован по подозрению в убийстве. По данным британских криминалистов, мужчина входит в международную преступную группировку, которая занимается перевозкой мигрантов. При этом очень маловероятно, что сам водитель знал о контрабанде людей через границу.

Накануне полицейские графства Эссекс в Великобритании обнаружили в грузовике 39 неопознанных тел, в том числе одного подростка.

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