Россию обвинили в помощи нелегальным мигрантам

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Европейские аналитики обвинили Россию в том, что она якобы помогала нелегальным мигрантам попасть в Евросоюз и посеять "хаос и беспорядок" в регионе. Об этом говорится в докладе Института исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS).

По мнению автора доклада Родерика Паркеса, в миграционном кризисе, с которым столкнулся Евросоюз в 2014 году, виноваты Россия, страны Ближнего Востока и Северной Африки. "Возможно, непосредственной угрозы вторжения в ЕС и нет, но на его границах от Калининграда до эксклавов в Северной Африке зреет хаос", – сказано в тексте документа.

Как заявили сотрудники EUISS, в 2016 году ФСБ РФ якобы "вступила в сговор с преступниками, чтобы помочь нелегальным мигрантам пересечь восточную границу ЕС и тем самым дестабилизировать ситуацию в регионе". При этом никаких доказательств своим обвинениям составители доклада не привели. Паркес также отметил, что "схожую цель" преследовала террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России), направляя боевиков в Европу вместе с потоками мигрантов.

В МИД России заявили RT, что доклад EUISS свидетельствует о деградации аналитического центра, сотрудники которого не смогли избежать "пропагандистских штампов".

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, для стран Европы проблема нелегальной миграции становится все более болезненной. "Есть вещи, которые можно обсуждать всерьез, а есть те, которые могли родиться в больной голове с нездоровыми фантазиями. В данном случае мы имеем дело с таким эпизодом", – подчеркнул депутат.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, в свою очередь, назвал доклад европейских аналитиков "очередной фейковой новостью из категории хайли лайкли".

"Чтобы получить новый инфоповод, надо что-то предложить против России. А что если переложить на ее плечи вину за проблемы, которые испытывает европейский обыватель? Видимо, решили сразу двух зайцев убить", – отметил эксперт. По словам Кошкина, российские власти стараются строить партнерские отношения с Евросоюзом, в том числе по вопросам охраны границ. Неоднократно подчеркивалось, что Москва ведет борьбу с нелегальной миграцией.

Ранее Владимир Путин заявил, что поток беженцев в Европу не будет снижаться. По словам президента РФ, решение лежит в плоскости политики. Российский лидер пояснил, что если миграционные процессы поощряют высокими социальными выплатами и другими бонусами, то поток прекращаться не будет. Он добавил, что решать этот вопрос европейские государства должны самостоятельно.