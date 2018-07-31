Глава МИД Испании заявил о необходимости мигрантов в Европе

31 июля, 10:49
Фото: ТАСС/Guillaume Pinon
Власти Испании считают, что миграция из Африки пока не носит массового характера, а стареющему населению Европы "нужна свежая кровь". Об этом заявил глава МИД страны Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
"Общественное мнение обеспокоено бессистемным характером миграции, но правда в том, что 600 человек – это не массово", – отметил министр. Для сравнения он напомнил о 1,3 миллиона сирийских беженцев, которых принимает Иордания.
По мнению Борреля, Европе нужна "новая кровь", если она не хочет "превратиться постепенно в континент стариков". Министр подчеркнул, что сейчас ситуация с рождаемостью в Европе далека от идеала. "И правда в том, что не похоже, что эта "новая кровь" будет за счет нашей склонности к деторождению", – цитирует главу испанского МИД РИА Новости.
В последние месяцы миграционный поток в Испанию сильно возрос. Согласно данным Международной организации по миграции, если в прошлом году по морю в страну прибыли около 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 25 июля 2018 года – почти 21 тысяча человек. Кроме того, более 31 тысячи мигрантов перебрались в Испанию по суше – через анклавы на границе с Марокко Сеуту и Мелилью.
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