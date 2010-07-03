14:21
14:21
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Фото: ТАСС/DPA/Jens Kalaene
В Германии опасаются нового миграционного кризиса в Европе, причем более мощного, чем четыре года назад. Об этом заявил глава немецкого МВД Хорст Зеехофер.
Министр призвал оказать помощь "европейским партнерам в контроле на внешних границах ЕС". "Мы слишком долго оставляли их одних", – подчеркнул Зеехофер в интервью Bild am Sonntag. По его словам, "если мы этого не сделаем, нас ждет наплыв беженцев, как в 2015 году, возможно, еще более мощный", передает РИА Новости.
Глава МВД Германии отметил, что по этому вопросу у ведомства "есть полная поддержка" канцлера Ангелы Меркель. Он призвал предпринять все необходимые шаги для предотвращения нового миграционного кризиса совместно с новым главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В 2015 году в ФРГ, по данным немецкого МВД, прибыли примерно 850 тысяч беженцев и мигрантов. Многие оказались в Германии нелегально – без удостоверяющих личность документов.
Ранее Владимир Путин заявил, что поток беженцев в Европу не будет снижаться. По мнению президента РФ, решение лежит в плоскости политики.
Российский лидер пояснил, что если миграционные процессы поощряют высокими социальными выплатами и другими бонусами, то поток прекращаться не будет. Он добавил, что решать этот вопрос европейские государства должны самостоятельно.
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