США ужесточат правила получения виз и грин-карт

Власти Соединенных Штатов ужесточат правила получения временных и постоянных виз, а также грин-карт. Нововведение начнет действовать 15 октября, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Заявления будут отклоняться из-за низкого дохода или при получении просителем помощи со стороны государства – к ней относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid. Кроме того, в процесс рассмотрения заявки включат критерии об уровене владения английским и состоянии здоровья. Беженцы и политические эмигранты из этих правил исключены.
По мнению экспертов, новая мера станет одной из самых жестких среди тех, что направлены на ограничение легальной миграции.
В июле российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон развязал визовую войну против Москвы в апреле 2018 года. По его словам, американцы прекратили выдавать визы для дипломатов и административно-технического состава и ввели "систему разменов". Антонов отметил, что в результате сложившейся ситуации страдают посольства обеих стран.
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