Российский посол рассказал о развязанной США визовой войне

10:21
10:21
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Фото: Москва 24
Вашингтон развязал визовую войну против Москвы в апреле 2018 года, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
"Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов – за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу", – цитирует ТАСС представителя дипломатического ведомства.
Антонов отметил, что в результате сложившейся ситуации страдают посольства обеих стран.
"Можем ли рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет", – отметил Антонов, комментируя ситуацию с выдачей российских виз 30 преподавателям московской Англо-американской школы.
Ранее СМИ сообщили, что власти России отказали выдать визы американским преподавателям. В результате около 30 учителей не смогут работать в образовательном учреждении. Правительство США может рассмотреть эту ситуацию как попытку политического давления, поскольку в этой школе учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
В российском МИДе ответили, что американская сторона скрыла важные факты, а именно то, что учителя направляются в РФ в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами. Это при том, что школа работает как коммерческое предприятие.
В мае этого года нескольким российским дипломатам было отказано в выдаче виз США. Представители РФ должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.
В конце 2018 года на сайте американского посольства появились данные, что Госдепартамент пересмотрел соглашения и договоренности со всеми странами о неиммиграционных визах согласно указу, подписанному Дональдом Трампом весной 2017 года. В результате Госдеп обнаружил несоответствия между визовыми режимами РФ и США.
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