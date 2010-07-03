США отказали в визе российским дипломатам

Нескольким российским дипломатам было отказано в выдаче виз США. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
По его словам, представители ведомства должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Ермаков отметил, что "в результате противоправных действий США" несколько человек не смогли принять участие в форуме. Он добавил, что с точки зрения дипломатии это "полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация".
Таким образом нарушается соглашение 1947 года о штаб-квартире ООН, по которому США должны обеспечивать беспрепятственный проезд в район центральных учреждений ООН должностным лицам государств – членов организации.
В итоге Ермаков призвал ООН рассмотреть вопрос о переносе конференции в столицу любой другой страны, способной "ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН".
30 апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что заместитель главы департамента информации и печати ведомства по аналогичной причине не смог попасть на заседание ООН по СМИ.
25 апреля российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский также не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке, где должен был выступить по докладу о "химатаке" в сирийской Думе.
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