"Аэрофлот" решил проблему с американскими визами

Экипажи "Аэрофлота" больше не испытывают сложности при получении виз США. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.
"Сейчас американцы нам выдают деловые визы для пилотов и бортпроводников в полном объеме, такой проблемы для нас больше не существует", – цитирует "Интерфакс" Савельева.
О проблеме стало известно в апреле 2018 года. Посольство США перестало выдавать и продлевать визы пилотам и стюардессам единственной компании, которая совершает прямые пассажирские перелеты между двумя странами. В самом американском дипведомстве заявили, что все трудности с получением разрешительных документов на посещение Штатов были связаны с нехваткой кадров и повышенной нагрузкой на столичный визовый центр.
В российском МИД заявляли, что Вашингтон сознательно выстраивал "блокаду", подобные трудности могли привести к приостановке авиасообщения между странами.
В конце 2018 года на сайте американского посольства появились данные, что Госдепартамент пересмотрел соглашения и договоренности со всеми странами о неиммиграционных визах согласно указу, подписанному Дональдом Трампом весной 2017 года. В результате Госдеп обнаружил несоответствия между визовыми режимами РФ и США.
1 марта этого года Россия и США договорились о возвращении визового сбора в размере 160 долларов.
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