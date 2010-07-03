"Аэрофлот" решил проблему с американскими визами

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Экипажи "Аэрофлота" больше не испытывают сложности при получении виз США. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

"Сейчас американцы нам выдают деловые визы для пилотов и бортпроводников в полном объеме, такой проблемы для нас больше не существует", – цитирует "Интерфакс" Савельева.

О проблеме стало известно в апреле 2018 года. Посольство США перестало выдавать и продлевать визы пилотам и стюардессам единственной компании, которая совершает прямые пассажирские перелеты между двумя странами. В самом американском дипведомстве заявили, что все трудности с получением разрешительных документов на посещение Штатов были связаны с нехваткой кадров и повышенной нагрузкой на столичный визовый центр.

В российском МИД заявляли, что Вашингтон сознательно выстраивал "блокаду", подобные трудности могли привести к приостановке авиасообщения между странами.

В конце 2018 года на сайте американского посольства появились данные, что Госдепартамент пересмотрел соглашения и договоренности со всеми странами о неиммиграционных визах согласно указу, подписанному Дональдом Трампом весной 2017 года. В результате Госдеп обнаружил несоответствия между визовыми режимами РФ и США.

1 марта этого года Россия и США договорились о возвращении визового сбора в размере 160 долларов.