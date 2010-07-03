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Россия и США договорились о возвращении визового сбора в размере 160 долларов. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долл. США за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним Соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что эта договоренность является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества. В ведомстве также уверены, что это будет способствовать расширению контактов между гражданами двух стран.

В конце 2018 года стало известно, что стоимость многократной туристической и деловой американской визы для россиян вырастет почти вдвое. С 1 января 2019 года гражданам РФ в некоторых случаях потребуется оплатить сбор за выдачу визы, если заявление на визу B1/B2 (для деловых или туристических поездок) одобрено. Сбор за выдачу визы основан на "взаимности" (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы).

На сайте американского посольства также отмечалось, что Госдепартамент пересмотрел соглашения и договоренности со всеми странами о неиммиграционных визах согласно указу, подписанному Дональдом Трампом весной 2017 года. В результате Госдеп обнаружил несоответствия между визовыми режимами РФ и США.