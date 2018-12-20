Стоимость многократной туристической визы в США для россиян вырастет вдвое

Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для россиян вырастет почти вдвое с 1 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте посольства США в РФ.

"С 1 января 2019 года гражданам РФ в некоторых случаях потребуется оплатить сбор за выдачу визы, если заявление на визу B1/B2 (для деловых или туристических поездок) одобрено. Сбор за выдачу визы основан на "взаимности" (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы)", – говорится в сообщении.

Для получения однократной визы сроком до одного года нужно будет заплатить сбор в 160 долларов. Для получения многократной визы сроком до трех лет необходимо будет дополнительно оплатить сбор "взаимности" в размере 143 долларов. Таким образом, общая стоимость многократной визы составит 303 доллара.

На сайте американского посольства также отмечается, что Госдепартамент должен был пересмотреть соглашения и договоренности со всеми странами о неиммиграционных визах согласно указу, подписанному Дональдом Трампом весной 2017 года. В результате Госдеп обнаружил несоответствия между визовыми режимами РФ и США.

В октябре министр-советник по визовым вопросам посольства Майкл Йодер заявил, что американское посольство в Москве надеется сократить время ожидания на получение визы. Как отмечал министр-советник по визовым вопросам посольства Майкл Йодер, для студентов нет времени ожидания, а для заявителей, которые едут по программам обмена, – очень короткое время. "Все еще большой вызов, как предоставить услугу всем заявителям, которые хотят получить туристическую услугу в Москве", – отметил Йодер.

Ранее сообщалось, что туристы стали в пять раз чаще получать американские визы за пределами России. Год назад штат американского посольства в Москве сократился. В итоге около трети россиян, которые получили визы США, сделали это за границей.