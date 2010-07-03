МИД РФ назвал "откровенной ложью" информацию о невыдаче виз учителям из США

В МИД назвали "откровенной ложью" сообщения об отказе в выдаче российских виз учителям из США, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что американская сторона скрыла важные факты, а именно то, что учителя из США направляются в РФ в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами. Это при том, что школа работает как коммерческое предприятие.

"То есть учитель – это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию", – заявили в МИД.

В ведомстве добавили, что Москва уже многие годы просит Вашингтон сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы, однако ответа так и не последовало.

"Вместо нормального диалога – выкаблучивание и провокации. Как сегодня. А в заложниках у американских политиков – российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги", – говорится в сообщении.

В МИД предположили, что госорганы США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан.

Ранее СМИ сообщили, что власти России отказали выдать визы сотрудникам Англо-американской школы в Москве. В результате около 30 учителей не смогут работать в образовательном учреждении.

Отмечается, что американское правительство может рассмотреть эту ситуацию как попытку политического давления, поскольку в этой школе учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.