МИД РФ назвал "откровенной ложью" информацию о невыдаче виз учителям из США

13:23
13:23
Поделиться в социальных сетях:
Фото: vk.com/activityedu
В МИД назвали "откровенной ложью" сообщения об отказе в выдаче российских виз учителям из США, передает ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что американская сторона скрыла важные факты, а именно то, что учителя из США направляются в РФ в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами. Это при том, что школа работает как коммерческое предприятие.
"То есть учитель – это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию", – заявили в МИД.
В ведомстве добавили, что Москва уже многие годы просит Вашингтон сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы, однако ответа так и не последовало.
"Вместо нормального диалога – выкаблучивание и провокации. Как сегодня. А в заложниках у американских политиков – российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги", – говорится в сообщении.
В МИД предположили, что госорганы США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан.
Ранее СМИ сообщили, что власти России отказали выдать визы сотрудникам Англо-американской школы в Москве. В результате около 30 учителей не смогут работать в образовательном учреждении.
Отмечается, что американское правительство может рассмотреть эту ситуацию как попытку политического давления, поскольку в этой школе учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: