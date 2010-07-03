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Происшествия

12:48

Полиция Великобритании обнаружила в грузовике 39 тел

происшествия криминал

Фото: news.sky.com

Полицейские графства Эссекс в Великобритании обнаружили в грузовике 39 неопознанных тел, в том числе одного подростка. Об этом сообщает британская газета The Independent.

"Это трагическое происшествие, много людей лишились жизней. Наше расследование направлено на поиск причин произошедшего", – написал на своей странице в Twitter заместитель министра внутренних дел страны Брэндон Льюис.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются идентифицировать погибших, однако этот процесс может затянуться.

По информации журналистов, грузовик был обнаружен в промышленном парке в Эссексе. Водитель грузовика, 25-летний житель Северной Ирландии, был задержан по подозрению в массовом убийстве. Предположительно, он приехал из Болгарии в субботу.

В сентябре официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне. Он повредил автомобили и недвижимость. Вместе с тем представитель МИД добавила, что в лондонской полиции отказались расследовать инцидент.

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