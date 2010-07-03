Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что на днях неизвестный злонамеренно проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне, передает ТАСС.

По словам Захаровой, в результате действий неустановленного лица были повреждены автомобили и недвижимость.

Вместе с тем представитель МИД добавила, что ответ лондонской полиции оказался обескураживающим.

"Нам было сказано, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто", – отметила Захарова.

Ранее глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что чрезвычайный кабинет при правительстве страны должен усиленно работать из-за угрозы со стороны Москвы. Он объяснил это тем, что РФ может возобновить "Большую игру". Так принято называть политическое противостояние между Британской и Российской империями в XIX веке. По словам Сандерса, возвращение к конкуренции великих держав говорит о том, что современная война ведется в том числе в киберпространстве.