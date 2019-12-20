Премьер Израиля пообещал вернуть домой осужденную в России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал матери осужденной в России Наамы Иссахар Яффой добиваться возвращения ее дочери домой.

"Несмотря на разочарование в связи с решением суда, я не сдамся", – приводит слова политика, которые он написал в Facebook, телеканал RT.

19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее подмосковный суд приговорил израильтянку к 7,5 годам колонии за транзит 9,6 граммов гашиша в багаже в столичном аэропорту Шереметьево.

В суде она признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой. С момента ареста она находится в СИЗО, хотя члены еврейской общины предлагали предоставить жилье для домашнего ареста и внести залог.

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщала, что Нетаньяху обсуждал дело Иссахар с президентом России Владимиром Путиным. В частности, он "просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы".

Позже президент Израиля Реувен Ривлин обратился к главе РФ с просьбой помиловать 25-летнюю девушку "ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела".

Отмечалось, что РФ в ответ поднимала вопрос обмена Иссахар на Алексея Буркова. Жителя Санкт-Петербурга задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности". Тем не менее 12 ноября его экстрадировали в США.