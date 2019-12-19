Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили. Как сообщили РИА Новости в израильском посольстве, задержанным остается один человек.

Также там добавили, что задержанных объединяет только то, что они приехали из Израиля. Они не были частью какой-либо делегации, команды, у каждого была своя причина для приезда.

В среду в аэропорту Домодедово были задержаны 46 граждан Израиля. Они прибыли рейсом израильской авиакомпании El Al. Задержанным было отказано во въезде на территорию РФ.

Ранее Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за транзит 9,6 граммов гашиша в багаже в столичном аэропорту Шереметьево.

Позже президент Израиля Реувен Ривлин обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденную "ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела".