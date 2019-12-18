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Происшествия

19:00 (обновлено 18.12.2019 19:56)

Около 40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Около 40 граждан Израиля задержано в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на израильское посольство в Москве.

Как сообщает государственное радио Израиля "Кан", граждане Израиля были задержаны для проверки на паспортном контроле. По информации радиостанции, опрос пассажиров и проверки заняли более двух часов, после чего все они были допущены на российскую территорию.

Ранее в посольстве РФ в Израиле отметили, что Израиль и РФ заинтересованы в развитии взаимного туризма.

Отмечается, что днем ранее израильские СМИ также сообщали о задержании граждан Израиля в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево. Причиной задержания называли отсутствие у них необходимых въездных документов.

Ранее министерство иностранных дел сообщало, что с января по май текущего года в Израиль не пустили около двух тысяч россиян. За весь прошлый год выйти за пределы аэропорта не смогли более четырех тысяч российских туристов.

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