Могут ли помиловать осужденную в России израильтянку Иссахар

Мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар встретилась в Израиле с Владимиром Путиным. Российский лидер прибыл туда с коротким визитом 23 января. По сообщениям СМИ, девушку могут помиловать. Вспоминаем, почему Иссахар посадили в тюрьму и какое будущее ее может ожидать теперь.

Окончательное решение

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский лидер провел встречу с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар – Яффой. По словам Путина, позиция главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху по этому делу известна и будет учтена при принятии решений. При этом российский президент напомнил, что 23 января Иссахар посетит омбудсмен по правам человека в РФ.





Владимир Путин президент РФ Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения.

9 апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево 25-летняя израильтянка Иссахар была задержана, когда летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В сумке девушки сотрудники таможенной службы обнаружили 9,6 грамма гашиша.

В октябре в Химкинскинском городском суде девушка признала вину в хранении наркотика, но отрицала, что является контрабандисткой. По словам ее защиты, она не покидала транзитную зону, а значит, не пересекала границу. В прокуратуре же апеллировали к тому факту, что Иссахар пересекла воздушную границу России и Таможенного союза.





адвокаты Наамы Иссахар Наама Иссахар не пересекала границу и не намеревалась это сделать. У нее не было доступа к багажу. Она не совершала контрабанду наркотических веществ.

С момента ареста Иссахар находилась в СИЗО, хотя члены еврейской общины предлагали предоставить жилье для домашнего ареста и внести залог. В итоге судья приговорил ее к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Защита подала апелляцию в вышестоящую инстанцию, однако в середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке.

После этого президент Израиля Реувен Ривлин обратился к главе России с просьбой помиловать осужденную, так как, по его словам, "такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь". В ответ на это российская сторона поднимала вопрос обмена Иссахар на Алексея Буркова, которого задержали в Израиле по подозрению в "хакерской деятельности". Несмотря на это, 12 ноября его экстрадировали в США.



Фото: AP/Oded Balilty, Pool

Иссахар сейчас находится в камере с тремя женщинами, которые отбывают наказание за мошенничество (статья 159 УК РФ). Осужденных специально поселили вместе, так как они немного владеют английским языком. Также Иссахар с помощью сокамерниц может общаться с сотрудниками СИЗО и немного учить русский язык. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказывала, что осужденная Наама Иссахар не жалуется на условия содержания, однако ей несколько раз отказывали в свиданиях с матерью, что недопустимо со стороны должностных лиц.

