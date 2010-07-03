Правозащитники посетили в СИЗО осужденную за контрабанду израильтянку

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Российские правозащитники посетили в подмосковном СИЗО израильтянку Нааму Иссахар, которая отбывает срок за контрабанду наркотиков. В заключении девушка занимается йогой и активно изучает русский язык, на условия содержания не жалуется. Об этом сообщает RT .
Гражданка Израиля и США Наама Иссахар уже несколько месяцев находится в СИЗО в поселке Новое Гришино. Российский суд приговорил девушку к 7,5 годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области Даниил Ломакин узнал об условиях содержания израильтянки.
Иссахар сидит в камере с тремя женщинами, которые отбывают наказание за мошенничество (статья 159 УК РФ). Осужденных специально поселили вместе, так как они немного владеют английским языком. Так Иссахар может общаться с сотрудниками СИЗО и учить русский язык, отметил Ломакин.
"Мы слушаем по радио русские песни, Егора Крида, например. Девочки мне переводят. Мне очень нравится", – рассказала Иссахар.
Кроме того, вместе с соседками по камере Иссахар, которая ранее была инструктором по йоге, занимается гимнастикой. Недавно израильтянка отметила свой 26-й день рождения.
Иссахар заверила правозащитников, что условия содержания в СИЗО ее устраивают: кормят хорошо, дают необходимые лекарства и витамины. Израильтянке не хватает только встреч с раввином и разговоров с родными. Защитники Иссахар подали в суд ходатайство об отмене запрета на телефонные звонки, но оно пока не было рассмотрено.
Несколько раз в тюрьме девушку навещали американские дипломаты. Со слов матери и адвоката Иссахар знает, какой скандал разгорелся вокруг ее ареста и возможного обмена на задержанного в Израиле хакера Алексея Буркова.
Путин рассмотрит просьбу Нетаньяху о помиловании израильтянки
"Я, конечно, рада, что меня так сильно поддерживают в Израиле и США, но в такой известности приятного мало. Очень хочу попасть домой. Надеюсь, что такая огласка поможет", – призналась израильтянка.
Известно, что в тот же день, когда Иссахар посетили члены ОНК, российский президент Владимир Путин общался по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, который ранее просил о помиловании девушки. В ходе беседы политики обсудили в числе прочего и судьбу Иссахар, однако детали их разговора не раскрываются.
Наама Иссахар была арестована полгода назад за контрабанду наркотиков. Родственники русского хакера Алексея Буркова, задержанного в Израиле в декабре 2015 года, пытаются добиться его обмена на девушку. Однако власти Израиля заявляют, что такой обмен невозможен. Выдачи россиянина добиваются в США. Чтобы экстрадиция состоялась, это решение должен подписать министр юстиции Израиля Амир Охана.
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