Осужденная за контрабанду наркотиков израильтянка попросила Путина о помиловании

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Гражданка Израиля Наама Иссахар, которую осудили в России за контрабанду наркотиков, подала президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Добрынина.

"Сегодня мы обсудили с Наамой Иссасхар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту", – сообщил он.

Пресс-секретарь заявил, что просьба о помиловании израильтянки, поданная премьер-министром Нетаньяху будет учтена при принятии решения, однако не может являться основанием для этого. По словам Пескова, рассматривать вопрос о помиловании невозможно до тех пор, пока девушка сама об этом не попросит.

Добрынин заявил, что Иссахар подала российскому лидеру ходатайство о помиловании и освобождении. Оно было направлено в письменном виде через администрацию следственного изолятора, в котором она содержится.

Ранее российский лидер во время поездки в Израиль встретился с матерью израильтянки и заявил, что все будет хорошо. Также сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не получила от Наамы просьб по условиям содержания в колонии.

9 апреля 2019 года Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В ее багаже обнаружиди 9,6 грамма гашиша. Решением суда она была приговорена к 7,5 годам заключения за контрабанду и хранение наркотиков.