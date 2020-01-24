Песков рассказал, что мешает помилованию осужденной в РФ израильтянки

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Осужденная в России гражданка Израиля Наама Иссахар пока не обращалась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, что тормозит весь процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании. Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании?" – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он добавил, что в этой ситуации должны быть соблюдены формальности, чтобы процесс сдвинулся с места. Песков также заметил, что просьба о помиловании Иссахар со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху учитывается при принятии решения о помиловании, но она не является основанием для этого.

Накануне Владимир Путин во время своей поездки в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что все будет хорошо. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в этот же день посетила колонию, где встретилась с осужденной израильтянкой, однако от девушки не поступило никаких просьб по условиям содержания.

9 апреля 2019 года Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки обнаружили 9,6 грамма гашиша.

Иссахар рассказала, что перевозила гашиш в личных целях и без умысла контрабанды. Суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Законность приговора подтвердил Мособлсуд.

Защита Иссахар подала жалобу в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.