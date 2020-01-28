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В мире

10:54

Воробьев подписал рекомендацию о помиловании Иссахар

происшествия криминал за рубежом

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию помиловать гражданку США и Израиля Нааму Иссахар. Соответствующее прошение было подано комиссией по вопросам помилования на территории Московской области, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 27 января комиссия по вопросам помилования одобрила прошение о помиловании Наамы Иссахар, которая была осуждена за контрабанду наркотиков на 7,5 лет. Как сообщила зампред комиссии по вопросам помилования Московской области, уполномоченный по правам человека региона Екатерина Семенова, Иссахар частично признала свою вину.

С прошением помиловать заключенную выступали также президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Сама Иссахар также обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помилования.

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