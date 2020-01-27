Москалькова попросила помиловать Нааму Иссахар

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в комиссию по помилованию с просьбой освободить из-под заключения израильскую гражданку Наааму Иссахар, сообщает "Интерфакс".

"Уполномоченный обратилась в комиссию по помилованию с просьбой рекомендовать применить акт помилования в отношении Наамы", – уточнили в пресс-службе омбудсмена.

Ранее стало известно, что израильтянка Наама Иссахар получила в России 7,5 лет за транзит гашиша в багаже. Она была задержана в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда летела из Дели в Тель-Авив.

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к главе РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденную, заявив, что "такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь".

Кроме того, Наама Иссахар также подала президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент проводятся все необходимые юридические процедуры для освобождения заключенной.