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Общество

19:02

Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар

за рубежом происшествия криминал общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков, было удовлетворено, сообщила зампред комиссии по вопросам помилования Московской области, Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова "Интерфаксу" .

"Единогласно. Оформляем протокол", – рассказала она.

Кроме того, Семенова отметила, что Наама Иссахар частично признала свою вину, сообщает РИА Новости.

Она также уточнила, что существует техническая процедура освобождения, которую требуется соблюсти.

Ранее стало известно, что израильтянка Наама Иссахар получила в России 7,5 лет за транзит гашиша в багаже. Она была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

26 января стало известно, что Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. Кроме того, с прошением помиловать гражданку Израиля выступила и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Маскалькова. Обращался с аналогичной просьбой к главе России и президент Израиля Реувен Ривлин, а также премьер Биньямин Нетаньяху.

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