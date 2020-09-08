Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября – СМИ

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Церемония подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ пройдет в Вашингтоне 15 сентября, сообщает агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на подписание приедут премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ Мухаммед бен Заяд.

13 августа сообщалось, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о нормализации двусторонних отношений. Стороны запланировали урегулировать палестино-израильский конфликт и сотрудничать в сфере разработки вакцины от COVID-19.

В частности, делегации Израиля и ОАЭ собираются провести встречу для заключения двусторонних соглашений, в том числе в сфере инвестиций, туризма и прямых авиарейсов.

Руководство Палестины заявило о своем осуждении трехстороннего соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. В связи с этим власти Палестины приняли решение об отзыве своего посла из ОАЭ.

Официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что этот шаг является агрессией против палестинского народа. Он подчеркнул, что ни одна страна не имеет права говорить от имени народа Палестины.

