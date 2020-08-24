Путин и Нетаньяху высказались за развитие взаимодействия по борьбе с COVID-19

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В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказались за развитие взаимодействия по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, развитие будет включать клинические исследования и производство вакцин.

"Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также обсуждались торгово-экономические области в рамках российско-израильского сотрудничества", – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны условились об активизации контактов на различных уровнях.

Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. В частности, они обсудили проблемы контроля над вооружениями и стратегической стабильности в мире.