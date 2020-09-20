В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Отмечается, что у всех скончавшихся была диагностирована пневмония. Кроме этого, умершие имели положительный тест на COVID-19.

Таким образом, общее количество пациентов с летальным исходом в столице достигло 5 069 человек.

В Оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением. В данном случае стоит вызвать врача на дом.

За последние сутки в Москве подтвердили 860 новых случаев COVID-19. Большая часть заболевших относится к возрастной группе людей от 18 до 45 лет – 46,1%.

В России за сутки обнаружили 6 148 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. В 1 397 случаях (22,7%) клинических проявлений выявлено не было.

