В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Отмечается, что у всех скончавшихся была диагностирована пневмония. Кроме этого, умершие имели положительный тест на COVID-19.
Таким образом, общее количество пациентов с летальным исходом в столице достигло 5 069 человек.
В Оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением. В данном случае стоит вызвать врача на дом.
За последние сутки в Москве подтвердили 860 новых случаев COVID-19. Большая часть заболевших относится к возрастной группе людей от 18 до 45 лет – 46,1%.
В России за сутки обнаружили 6 148 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. В 1 397 случаях (22,7%) клинических проявлений выявлено не было.
Врачи объяснили рост новых случаев коронавируса
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