Москва находится во втором десятке среди регионов России по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице число новых случаев коронавируса составляет 6,78 на 100 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные Росстата.
По данному показателю столица РФ занимает место во втором десятке среди всех регионов страны.
За последние сутки в Москве подтвердили 860 новых случаев COVID-19. Большая часть заболевших относится к возрастной группе людей от 18 до 45 лет – 46,1%.
Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,27%, что, в соответствии с критериями Роспотребнадзора, указывает на нормальную эпидемиологическую ситуацию в городе.
Ранее сообщалось, что за сутки наблюдений в Москве выписали 892 человек, вылечившихся от коронавируса. За тот же период скончались 13 пациентов с диагностированным COVID-19.
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