В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,27%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве за последние сутки подтвердили 860 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
"В столице подтверждено 860 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,27%", – рассказали в Оперштабе.
Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель прироста меньше 1% указывает на стабильную эпидемиологическую ситуацию в столице.
46,1% от общего числа новых случаев выявили в возрастной группе от 18 до 45 лет. Случаи заболевания среди людей в возрасте от 46 до 65 лет составляют 16,5%.
Кроме того, 14,6% приходятся на граждан от 66 до 79 лет, а 9,8% – старше 80 лет. Еще 13% составляют дети.
Все пациенты, у которых подтвержден коронавирус, уже находятся под медицинским наблюдением.
Ранее сообщалось, что за сутки наблюдений в Москве выписали 892 человек, вылечившихся от коронавируса. За тот же период скончались 13 пациентов с диагностированным COVID-19.
За последние сутки в России выявили 6 148 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 103 399 случаев COVID-19.
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