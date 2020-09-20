Еще 892 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выздоровели еще 892 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 892 пациента", – объявила представитель мэрии.

Как уточнила Ракова, общее число вылечившихся от инфекции пациентов увеличилось до 236 947 человек.

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом напомнили о возможности сдать плазму для тех, кто продолжает лечение от COVID-19. Сделать это могут те, кто уже переболел инфекцией. Записаться и узнать подробности можно по телефону 8 (495) 870-45-16 ежедневно, с 9:00 до 19:00.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что на испытания вакцины от коронавируса в столице записались более 60 тысяч человек. Те, кто уже получил препарат – а это более 700 человек – чувствуют себя хорошо.

