Более 11,6 тысячи российских военных вылечились от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 11,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса. 53 человека выздоровели за прошедшие сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала увеличилось до 11 437.
На 19 сентября в российской армии установлено 470 военнослужащих с положительными тестами на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 105 человек.
Лечение в 16 медцентрах Минобороны РФ проходят 782 человека. В течение месяца число выздоравливающих превышает количество зараженных коронавирусом.
За последние сутки в России зафиксировали 6 065 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 460 не имели клинических проявлений болезни.
Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 144. За весь период пандемии в России скончались 19 339 человек. Побороли болезнь за сутки 5 255 человек, всего выздоровело 906 462 человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: