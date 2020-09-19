Более 11,6 тысячи российских военных вылечились от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 11,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса. 53 человека выздоровели за прошедшие сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала увеличилось до 11 437.

На 19 сентября в российской армии установлено 470 военнослужащих с положительными тестами на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 105 человек.

Лечение в 16 медцентрах Минобороны РФ проходят 782 человека. В течение месяца число выздоравливающих превышает количество зараженных коронавирусом.

За последние сутки в России зафиксировали 6 065 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 460 не имели клинических проявлений болезни.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 144. За весь период пандемии в России скончались 19 339 человек. Побороли болезнь за сутки 5 255 человек, всего выздоровело 906 462 человека.