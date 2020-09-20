Вирусолог сообщил о своеобразном распространении COVID-19 в России

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Стало известно о своеобразном распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

"Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже", – пояснил специалист в интервью Ura.ru.

По мнению Ершова, нельзя говорить о наступлении второй волны коронавируса в стране. Увеличение числа случаев COVID-19 в России связано с постепенным развитием первой волны эпидемии, пояснил вирусолог.

"Я лично считаю, что она (первая волна коронавируса. – Прим. Ред.) еще не кончилась", – сказал врач.

Он отметил, что вторая волна заболевания в России может и не наступить. Кроме того, вирусолог выразил уверенность, что COVID-19 перестанет быть проблемой через "полгода-год".

Ершов добавил, что за прошедшие полгода в мире фиксируются значительные успехи в борьбе с коронавирусом.

Ранее ученые назвали главный способ заражения COVID-19. Сообщалось также, что на ранней стадии заболевания пациенты становятся наиболее заразны.

За последние сутки в России зафиксировали 6 065 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 460 не имели клинических проявлений болезни.

В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в столице за 2 недели составил 0,26 процента.