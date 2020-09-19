В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,26%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Таким образом, среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в столице за 2 недели составляет 0,26 процента.
Отмечается, что данные показатели темпа прироста говорят о стабильности ситуации в Москве. Кроме этого, соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации.
Среди заболевших 40,2 процента составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 21,1 процента – от 66 до 79 лет, 9,2 процента – люди старше 80 лет. Еще 12,4 процента заразившихся дети. Пациенты и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским контролем.
За последние сутки в России зафиксировали 6 065 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 460 не имели клинических проявлений болезни.
Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 144. За весь период пандемии в России скончались 19 339 человек. Побороли болезнь за сутки 5 255 человек, всего выздоровело 906 462 человека.
При этом в Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 919 пациентов. Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.
В Москве уменьшилось число летальных исходов, связанных с COVID-19
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