Еще 919 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
После лечения от коронавирусной инфекции в Москве выздоровели еще 919 пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 919 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 236 тысяч 55", – рассказала вице-мэр.
Она отметила, что для подтверждения у человека отсутствия COVID-19 врачи после лечения проводят специальные исследования. Все пациенты после выписки получают необходимые рекомендации.
Более того, Ракова подчеркнула, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.
За прошедшие сутки в России России выявили 5 905 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 446 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 805 случаев.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.
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