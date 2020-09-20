В России выявили 6 148 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 6 148 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, как сообщает Оперативный штаб. В 1 397 случаях (22,7%) клинических проявлений выявлено не было.

В Москве зарегистрировано 860 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 214, в Московской области – 188, в Ростовской области – 178, в Нижегородской области – 165.

В Воронежской области по результатам тестов выявлено 158 новых заболевших, в Ставропольском крае – 142, в Кемеровской области – 127, в Ульяновской области – 125, в Свердловской области – 120.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 103 399 случаев COVID-19 в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%), Смоленской области и Чеченской Республике (по 0,2%).

В Москве темп прироста новых случаев составляет 0,3%, что соответствует критериям Роспотребнадзора о нормальной эпидемиологической ситуации в городе.

За последние сутки по России подтверждено 79 летальных случаев. Из них 13 приходятся на Москву.

По выздоровлению были выписаны 2 895 человек, ранее получавших лечение от коронавируса. В Москве болезнь преодолели 892 человека их этого числа.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее рассказал, что на испытания вакцины от коронавируса в городе записались более 60 тысяч человек. Те, кто уже получил препарат – а это более 700 человек – чувствуют себя хорошо.

