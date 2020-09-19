Фото: Максим Мишин/Портал мэра и правительства Москвы

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Общее число умерших достигло 5 058 человек.

В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

За последние сутки в России зафиксировали 6 065 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 460 не имели клинических проявлений болезни.

В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в столице за 2 недели составляет 0,26 процента.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вероятность второй волны коронавируса в стране зависит от поведения граждан и соблюдения санитарных норм.