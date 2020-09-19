Фото: Максим Мишин/Портал мэра и правительства Москвы
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Общее число умерших достигло 5 058 человек.
В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.
За последние сутки в России зафиксировали 6 065 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 460 не имели клинических проявлений болезни.
В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в столице за 2 недели составляет 0,26 процента.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вероятность второй волны коронавируса в стране зависит от поведения граждан и соблюдения санитарных норм.
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